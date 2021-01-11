政府開放萊豬進口，豬肉議題引起議論，台中市大安區農會11日舉行養豬產業發展研討會，特別演講「因應貿易開放養豬戶之應對及技術升級」，提出5大方向因應，吸引眾多養豬戶參加，在現今環境變遷下，在地豬農有信心能飼養出優質的毛豬，並因應貿易開放，穩定豬農收益。
總幹事蔡建宗表示，近年來食安問題層出不窮，消費者對食品安全的進度大幅降低，未來將會強化國產豬肉整體識別性行銷，做好市場區隔並持續堅持大安區的養豬產業達到產銷一體，替消費者嚴謹把關，也為豬農創造更好的收益。
林正鏞指出，養豬產業現代化之發展策略有五大方向，建立無重大疾病的養豬家園、加強養豬展業競爭力、提升國產豬肉品質、推動養豬循環經濟及提振台灣豬肉及種原出口。
大安區從1974年成立養豬專業區起，就發展成為一養豬重鎮，大安農會為永續經營在地養豬產業，建立「飛天豬．安農」品牌，研發安農香腸、安農鹹豬肉、安農純肉貢丸、安農肉鬆等產品，從豬隻拍賣、屠宰到加工，全程嚴謹把關，生產一條龍，並秉持安心、安全、安食及不添加防腐劑、不摻粉、不添加人工色素及人工香料、人工腸衣，堅持以傳統工法製作，讓消費者吃得安心。
(中時 )
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