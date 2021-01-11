屏東市西區公有零售市場拆除案進入設計發包階段，地方攤商擔心一旦拆除恐影響生計，11日由屏東縣議員蔣月惠帶隊至屏東縣政府陳情抗議，希望透過活化取代拆遷；但縣府回應，建物結構老舊、有安全疑慮，強調拆除前會持續與攤商溝通，不會貿然行動。

有近40年歷史的西市場極盛時期超過250個攤位，人生鼎沸、是鄰里居民購物首選，但隨著民眾購物習慣改變，加上多次活化失敗，攤商逐漸尋覓他處經營，目前留下攤位約70攤。

屏縣府工商科長許文祈表示，西市場建物耐震測試不足，已經成為危險建築，擔心後續若有強震可能引起的公安意外，誰都不能保證，因此透過前瞻計畫向中央申請經費，目前正進行第一階段設計發包，待中央審核通過才會有拆遷程序，至少還要大半年。

蔣月惠認為，西市場地點佳，若透過建物耐震補強、引進青創攤商，不僅能節省公帑，也避免工程進行中的空窗期，會影響攤商生計。西市場迫遷自救會長鄭素貞說，若拆遷已成定局，只希望過度時期能協助安置攤商，讓大家至少可以持續做生意，後續也能優先進駐。

許文祈表示，設計案完成後還會送回中央審查，通過才會進行後續拆遷，而這過程中會持續與攤商協調，絕對不會突襲拆除。

(中時 )