2021年之始，全球股市頻創新高，但從資金面來看，不難發現市場氣氛仍偏審慎觀望，美國貨幣市場基金上周再湧進290.66億美元，連續吸金周數進入第3周。此外，三大主要債券型基金已連續3周獲得國際資金全面進駐，其中更以高評級的投資級企業債為吸金大宗，單周大啖107.45億美元，傲視所有基金類型，也同步推升連續吸金周數來到第3周。新興市場債券基金上周再擴大吸金29.69億美元，並已連14周擄獲資金關愛目光；反觀高收益債券基金上周雖維持資金淨流入，單周吸金大幅萎縮至1.89億美元。

摩根新興市場債券型產品經理張瑜倫指出，全球新冠疫情反覆升溫，債券基金反而成為資金尋求低波動的資產首選，這從去年整體債券基金多達45周淨流入，僅有8周淨流出可見一斑。不過，全球利率環境維持歷史低檔區間，意謂著投資人手握現金缺乏增值空間，能夠提供較高收益率的券種相對受青睞，根據最新EPFR，三大主要債券基金已連續3周獲得資金全面進駐。

張瑜倫進一步指出，美元評價偏高且資金仍偏空，預料將延續偏弱走勢，亦有利於新興資產表現。此外，全球經濟2021年可望出現強勁反彈，且新興市場與成熟市場差距拉開，加上新興市場經濟屢現驚喜，有助於新興市場債自谷底反彈機率高，挾財政體質及經濟成長優勢，資金可望持續進駐新興市場債券。

(時報資訊)