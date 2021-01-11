◎台文館風波 張良澤：不再當名譽館長

真理大學麻豆校區台灣文學資料館創系主任及名譽館長張良澤，因該館兩度無預警換鎖，不得其門而入，甚至遭嗆「連職員都不是」，私人收藏及文件無法取回，引發文學界同聲譴責真理大學。張良澤11日在台南吳園舉行記者會公開說明事件始末，他拋下震撼彈指出，自己不會再擔任名譽館長，但他聲明，「可以抹黑我，但不要攻擊台灣文學。」

◎萊豬進口系統不同調 柯文哲轟中央政策混亂將失人民信任

行政院長蘇貞昌7天前宣告「豬肉儀表板」上線，稱每天更新豬肉進口供人民檢視，但卻出現系統不同調，台北市長柯文哲11日在臉書痛批中央政府決策混亂、習慣性髮夾彎，將失去人民信任。

◎蔡英文14日宴請克拉芙特 聚焦台灣國際參與

美國駐聯合國常任代表克拉芙特將訪台，蔡英文總統預計1月14日上午於總統府內接見克拉芙特大使，並於府內與訪團進行午宴，雙方將聚焦於台灣的國際參與相關議題進行交流，期盼持續深化台美合作夥伴關係。

◎2021世界大學學科排名 亞大2學科上榜

英國泰晤士報「2021世界大學學科」排名成績公布，亞洲大學醫學暨健康學院一舉奪下「臨床與健康」、「生命科學」2項學科排名，分別位列全球第442及581名，成績亮眼。校方強調，近年來亞大開辦附屬醫院、增設連結國考證照的醫療相關系所，強化學生就業力，是獲肯定的主因之一。

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(中時新聞網)