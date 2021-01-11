現在許多超商、賣場都採會員制，不但消費可累計點數，日後還可享有多種回饋，不過許多人常常累積一堆點數，到最後不知道該如何使用。一名網友就在臉書社團《全聯消費經驗老實說》詢問「全聯點數要怎麼用比較划算？」不料釣出一堆內行人傳授妙招，而且幾乎一致認同「不要全部抵光」。

原PO昨天在臉書社團《全聯消費經驗老實說》秀出自己累積的福利點數，並發文詢問「點數要怎麼用比較划算？」從圖片中可見，原PO已累積15075點，儲值金1507元，沒想到馬上引起眾多網友討論，分享自己的經驗談。

網友PO出自己的全聯福利點數，詢問怎麼用比較划算？（圖／截自臉書社團 全聯消費經驗老實說）

網友紛紛回應「信用卡儲值點數已滿時用」、「當然是點數折抵現金」、「結帳時請收銀員扣尾數」、「月底時拿來買吃的喝的最實在了」、「百元以下扣點數，百元以上儲值金」、「之前火鍋季特價用點數買一堆火鍋料全家吃飽」。

有內行網友指出，之前有店員建議他，點數直接折抵現金，但要記得留一元用現金付款，因為全折抵的話會是0元，這樣就不會有發票。還有網友說，之前有1000元贈800點、1200元贈1200點的活動，他會趁贈點時把生活必需品都買起來，100元以內的尾數用紅利扣。

還有網友建議，可以拿來買不常降價或只降一、兩元的鮮奶，因為可以直接扣點的商品通常都不划算，而且點數不會過期，也可以放到年節前需要大量採買時再用也不遲。

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(中時新聞網)