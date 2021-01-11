高雄市長陳其邁（右）與基隆市長林右昌（左）11日合體拚觀光，共推高基雙港漫遊趣。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（前）與基隆市長林右昌（後）11日合體拚觀光，搞笑擺出電影鐵達尼號經典POSE。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（右三）與基隆市長林右昌（左四）11日合體，簽署雙港MOU，力拚觀光。（柯宗緯攝）

國際疫情嚴峻，看準國旅蓬勃發展。高雄與基隆雙港合作，11日兩市市長陳其邁、林右昌合體，在冷冽天氣中划愛河獨木舟、搭愛之船、高港小火車後，雙方簽訂MOU，宣布共推「高基雙港漫遊趣」，鎖定郵輪旅客祭出優惠，互相拉抬觀光。

陳其邁笑說，不會擔心基隆會搶的高雄的風采，兩個城市有不同特色，而且是一加一大於二，北台灣跟南台灣的串連，不論從高雄港或基隆港出發，一定是最漂亮、無敵海景的美麗航線。

林右昌也認為，基隆跟高雄雙港合作天下無敵，不會互相拉扯，反而是相得益彰；特別是現在疫情期間，國際郵輪國內航線是台灣另外一種旅遊選擇，透過同為國際郵輪母港的雙港操作，可以規畫更多元遊程。

基隆市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說明，基隆、高雄都是郵輪母港，近來也力推水域活動，這次首創「高基雙港漫遊趣」方案，旅客從高雄搭乘郵輪至基隆，憑郵輪房卡或郵輪搭乘證明，即可享有免費搭乘觀光巴士及免費專業觀光巴士導覽服務。

曾姿雯提到，郵輪遊客還可享有20項特色伴手禮、美食、店家及台灣好行等優惠，另可免費搭乘觀光巴士暢遊和平島、正濱漁港色彩屋、潮境公園、海科館、廟口夜市、佛手洞等必遊景點。

高市府方面也提供好康優惠，旅客從基隆搭乘郵輪至高雄，憑郵輪房卡或郵輪搭乘證明，享有「搭郵輪送渡輪」、「高基雙港主題漫步散策，提供免費專業導覽」及提供多達53項店家優惠的旅遊手冊 。

(中時 )