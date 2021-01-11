基隆市長林右昌（左）11日親自南下高雄，拜會海洋委員會主任委員李仲威（右）。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市長林右昌11日親自南下高雄，拜會海洋委員會，雙方達成共識，海委會承諾會詳細評估在基隆設立「海洋科研創新基地」，並全力支援，另外，10月城市博覽會時，也會提供最新的海巡船艦進行展覽。

林右昌說，基隆有全台首屈一指的海洋大學，以及水產試驗所、國立海洋科技博物館，與海委會關係密切，盼未來能進一步加強合作，而6月5日到6月8日海委會將在基隆舉辦國家海洋日活動，市府會全力支持，他提及，10月2日至10月11日，基隆將要舉辦城市博覽會，其中C展區主題是「海洋科技及永續」，希望能一起共襄盛舉。

產業發展處長黃駿逸指出，市府預計在北五堵國際研發新鎮，將基隆打造成北部海洋科技產業核心，盼海委會支持設立「海洋科研創新基地」，讓研究與產業並重，帶動北台灣海洋科技產業發展，也與高雄興達港的「高雄海洋科技產業創新專區」一南一北，符合海洋產業發展區域平衡。

另外，市府更爭取打造成台灣海水觀賞魚產業鏈示範區、評估望海巷漁港安檢所改建或空間活化、「望海巷潮境海灣資源保育區長期監測計畫」，以及補助鯨豚救傷站監控系統建置與營運費用等計畫。對此，海委會主任委員李仲威表示，將全力支持，並願意在城博會時，提供最新的海巡船艦及4千噸旗艦－嘉義艦進行展覽。

(中時 )