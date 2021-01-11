基隆市長林右昌11日親自南下高雄，拜會海洋委員會，雙方達成共識，海委會承諾會詳細評估在基隆設立「海洋科研創新基地」，並全力支援，另外，10月城市博覽會時，也會提供最新的海巡船艦進行展覽。
林右昌說，基隆有全台首屈一指的海洋大學，以及水產試驗所、國立海洋科技博物館，與海委會關係密切，盼未來能進一步加強合作，而6月5日到6月8日海委會將在基隆舉辦國家海洋日活動，市府會全力支持，他提及，10月2日至10月11日，基隆將要舉辦城市博覽會，其中C展區主題是「海洋科技及永續」，希望能一起共襄盛舉。
產業發展處長黃駿逸指出，市府預計在北五堵國際研發新鎮，將基隆打造成北部海洋科技產業核心，盼海委會支持設立「海洋科研創新基地」，讓研究與產業並重，帶動北台灣海洋科技產業發展，也與高雄興達港的「高雄海洋科技產業創新專區」一南一北，符合海洋產業發展區域平衡。
另外，市府更爭取打造成台灣海水觀賞魚產業鏈示範區、評估望海巷漁港安檢所改建或空間活化、「望海巷潮境海灣資源保育區長期監測計畫」，以及補助鯨豚救傷站監控系統建置與營運費用等計畫。對此，海委會主任委員李仲威表示，將全力支持，並願意在城博會時，提供最新的海巡船艦及4千噸旗艦－嘉義艦進行展覽。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。