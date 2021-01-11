依據經濟部工業局公布統計資料，自108年8月15日至109年12月14日止，境外資金回台實質投資申請案共核准252件，核准之投資金額約新台幣703.52億元。

資誠聯合會計師事務所表示，依據「境外資金匯回管理運用及課稅條例」規定，匯回境外資金並經核准從事直接及間接實質投資者，在取得投資計畫完成證明之前的投資期間，應於每年1月底前向經濟部工業局報備投資計畫執行情形。

由於1月適逢企業年度結帳時間，且亦為年度扣繳申報期限，資誠建議台商應儘早準備。

若台商做實質投資，直接投資計畫應在2+2年內完成，投資產業範圍不限，只要是興建或購置供自行生產或營業用建築物皆可，但建物七年內須為自用、不得作為住宅、出租或移轉所有權。

至於間接投資計畫，僅限定透過創投或私募股權基金投資重要政策領域產業，像是5+2產業、電子零組件、電腦電子、資通訊服務、積體電路設計、長照服務業等，而且投資國內重要產業比率應分別於第三年達標20％、第四年達標50％。

(工商 )