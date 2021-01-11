時序即將邁入農曆年前的歸國旅客高峰期，為配合全台防疫政策，使海外歸國的旅人回到家中居家隔離，並讓庭成員能有一處安心落腳的美好居所，eslite hotel誠品行旅即日起至3月31日推出「城市綠洲│安心出走」住房專案，連住7日以上每晚3,600元起即能入住13坪的雅緻客房至21坪的行政套房，每日限量5間。

為提供旅人實質的貼心回饋，誠品行旅每日加贈600元安心抵用金，最低平均每晚僅需房價3,000元，抵用金不僅可適用於館內餐飲、衣物送洗服務或每日停車折抵，若退房當日未使用完畢之餘額還能立即轉換為誠品禮券，可至全台誠品生活及書店選購一份質感好禮，此專案內容亦包括入住首日贈送迎賓水果、迎賓茶食一份，及入住期間享有每週二次專人深度清潔客房服務。本專案亦可搭配台北加碼GO輔助方案使用，

誠品行旅每間客房均備有獨立戶外露台，白天可放眼盡覽城市綠意與歷史古蹟，夜晚更能從容地遙望都市中最美麗的天際線夜景，還可自由享用Nespresso咖啡，輕鬆翻閱書籍及雜誌刊物，在柔軟宜人的沙發稍作小憩，或至健身房盡情舒暢，在溫潤雅致的洗沐空間舒緩沉澱，將疲憊身心再次喚醒。誠品行旅邀請旅人在松山文創園區的歷史故事與大自然的溫柔懷抱中，感受城市綠洲獨一無二的怡然自得，與家人共同遊歷一段令人回味無窮的文化旅程。

(工商 )