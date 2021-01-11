北市一位郭姓女子2019年間和蘇姓丈夫離婚，但不到一個月蘇男出車禍身亡，郭女卻突然回過頭控告離婚協議書上的見證人，未親見離婚。檢警懷疑郭女想繼承財產，才出此舉，全案因查無偽造離婚協議書的事證，今（11日）不起訴處分見證人。

據了解，已故的蘇姓男子為彰化人，他於台北市萬華區擁有一間房產，新北市三重區租了一間3房公寓，他與郭女各住一間，另間則轉租給林姓男子；2019年1月間蘇男與郭女協議離婚，林男擔任離婚見證人。未料，同年月底，蘇男騎車行經福和橋時意外車禍身亡。

郭女接獲前夫死訊，便控訴，她在前夫遇害前，兩人只是起爭執，大吵一架，她並未有意離婚，但林姓租客卻提供個人資料，讓蘇男偽造離婚協議書，以此為由控告林男偽造文書。

地檢署偵查時，林男聲稱，當時蘇男早已有新歡，兩人離婚時，他是本人親自簽字見證一切，否認偽造文書的指控。檢警傳喚蘇男胞弟，其胞弟表示，蘇男過去曾有多段婚姻，感情史豐富，但他記得在蘇男與郭女離婚時，蘇男曾開心的向鄰里說：「我現在單身了！」不料，說完沒多久，林男就遇故身亡。

檢察官認為，蘇男長期與郭女分房，已經使人懷疑這段婚姻的必要性，再加上胞弟、林姓轉租客的說法，判定離婚為蘇男本意，同時也無物證能證明林男偽造離婚協議書，11日不起訴林姓離婚見證人。

(中時新聞網)