冷！寒流來襲，農業損失估達6,325萬元，其中又以屏東縣受創最重，農作物則以蓮霧受寒害最深。

農委會11日經彙整農糧署、漁業署來自各直轄市、縣市政府查報資料發布，1月以來寒流對農業產物造成寒害估計損失，截至11日止為6,325萬元，其中，又以屏東縣損失5,712萬元、占到90％、嘉義縣損失340萬元、占5％及台南市121萬元、占2％%較為嚴重。

在農產物損失上，農委會統計指出，估計損失金額為5,941萬元，農作物被害面積282公頃，損害程度34％，換算無收穫面積95公頃，受損作物主要為蓮霧，被害面積233公頃，損害程度38％，換算無收穫面積88公頃，損失金額5,793萬元，其次為洋香瓜、甘藍、結球白菜及食用番茄等。

在漁產損失上，農委會表示，損失金額總計384萬元，受損漁產主要為午仔魚受損1公頃，受損金額150萬元，其次為虱目魚(專養)、文蛤池混養之虱目魚、吳郭魚、金目鱸及龍膽石斑等。

依據農委會的統計，包括蓮霧、椪柑、虱目魚、鱸魚等，已經符合天然災害救助的標準，並已陸續公告救助辦理事項。

(工商 )