日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診1219例，連續7天新增超過1000例；今天重症患者達131人創新高。

報導指出，東京都今天新增1219例也是週一新增病例的新高紀錄，原本的週一最高紀錄是1月4日新增884例，今天的數字大幅成長。

東京都累計確診病例，總計達7萬6163例。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100111

(中央社)