東京新增1219確診 連7天破千例 重症131人創新高 17:242021/01/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診1219例，連續7天新增超過1000例；今天重症患者達131人創新高。 報導指出，東京都今天新增1219例也是週一新增病例的新高紀錄，原本的週一最高紀錄是1月4日新增884例，今天的數字大幅成長。 東京都累計確診病例，總計達7萬6163例。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1100111 全球疫情拉緊報 南韓力拼替全民接種疫苗 河北新增82例本土確診病例 石家莊占77例創新高 (中央社) #今天 #東京都 #報導 #病例 #週一 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新冠肺炎新增6例境外移入 出現家庭群聚感染 14:322021/01/11 財經 瑞磁第四季營收再創新高 拚虧轉盈 18:002021/01/11 財經 男偶像才曝荒淫情史又開脫毛店 積極撈錢自豪下身光溜溜 12:552021/01/11 娛樂 破解台灣生育率低原因 正妹主播產後光速復工親揭背後真相 12:372021/01/11 娛樂 全球首見 日出現全新變種病毒 04:102021/01/11 兩岸要聞 《國際社會》病床一位難求 日本染疫就醫者劇增 16:482021/01/11 財經 跨國救命 關島醫療專機突破疫情封鎖線 15:472021/01/11 生活 比特幣瘋漲他最心痛 7500枚連硬碟當垃圾丟損88.9億 11:352021/01/11 財經 日新冠延燒 愛知岐阜擬12日申請跟進緊急事態 17:252021/01/11 國際 印度16日展開武肺疫苗接種 首批3億人免費施打 14:082021/01/11 國際 大陸石家莊再增16宗新冠肺炎確診 明起第二輪全民檢測 19:512021/01/11 兩岸 國際熱門新聞 川普怒吼不辭職 任期最後10天還有3大計畫 - 國際 首位出身自國務院的局長 拜登提名伯恩斯接掌CIA - 政治圈 川粉高呼吊死彭斯 彭斯不排除動用憲法驅趕暴走川普 - 國際 隱瞞新冠起源？英媒：陸刪除數百武漢病毒所研究 - 國際 就是要讓拜登難為 蓬佩奧可能將古巴列為支援恐怖主義國家 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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