嘉義市成立重大採購案廉政平臺，市長黃敏惠（左五）宣布首案是「 嘉義市灰渣掩埋場工程」。（廖素慧攝）

嘉義市政府11日宣布，與法務部廉政署、嘉義地檢署、嘉義市調查站成立「重大採購廉政平臺」，是6都以外唯一成立此平臺的縣市，檢察官將參與平臺運作，對廉政風險做防範管理，首案是6億多的「嘉義市灰渣掩埋場工程」。

市長黃敏惠表示，「廉能」是對市民的承諾，清廉是最基本的要求，去年9月嘉義市舉辦參與廉政論壇，進而與廉政署商討以「重大採購廉政平臺」檢促進公務人員安心辦理工程採購、吸引優良廠商進來，並藉此大家共同監督，推動優質的公共建設，平台成立後「嘉義市灰渣掩埋場工程」是適用的第1件工程。

法務部廉政署長鄭銘謙表示，原本是100億以上重大工程案才適用「重大採購廉政平臺」，但法務部願意協助非直轄市縣市首長的需求，6都以外，嘉義市是第1個成立平臺的縣市，將全力協助市府對公共工程的風險管理。

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，地檢署配合行政機關及廉政署對重大公共工程做好防範作為，將有專責主任檢察官及檢察官參與平臺運作，協助簽約、施作及驗收等整個過程的法律、工程品質等提供諮詢服務。

市府政風處表示，嘉義市灰渣掩埋場工程經費約6億元，今年開始規畫，屬重大工程採購案，作為此平臺運作的首案範例，將案件背景、規畫過程、辦理進度、相關會議資料與紀錄等資訊公開，放置於結合嘉義市環保局網站，供各界閱覽監督。

(中時 )