當日陳姓房東至吳姓前房客工廠潑硫酸後，返家就服農藥自殺，其子得知後將他送醫急救，仍回天乏術，法官認為陳男3子明知到父親是服藥自殺，卻抬棺、撒冥紙，向大眾媒體陳述婦遭毆打致死等不實言論。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣陳姓房東因與吳姓前房客有租賃糾紛，陳男2017年8月間持硫酸到吳男工作的工廠找碴，卻不慎將硫酸潑到徐姓工廠保全、導致保全員全身多處灼傷，陳男事後畏罪自殺，陳的兒子明知父親是喝農藥自殺，卻抬棺至吳男家中抗議，彰化檢方介入調查後發現案情不單純、認為陳子涉及詆毀，彰化地院判陳子須賠償徐男10萬元。

這起事件發生在2017年8月3日，當天上午9點2分陳姓房東開車至吳男工廠，遭警衛擋在門口，陳不滿下車就拿著硫酸想潑吳，但意外潑到徐姓保全，造成保全全身5％包含臉、頸、左上臂等二度化學灼燒傷，事發後陳姓房東開車返家，畏罪飲用納乃得殺蟲劑，送醫後不治。

判決書指出，事隔5日陳姓房東之子3人，明知父親是自飲殺蟲劑而亡，還穿戴孝服，抬棺至吳姓房客家前抗議，並接受媒體訪問，指父親遭舊房客夥同徐、曾、張姓員工傷害致死，更提起殺人未遂、強制、公然侮辱等告訴，最後都遭不起訴處分，事後徐、曾不滿反告3兄弟妨礙名譽，請求名譽賠償30萬元。

判決書指，陳子認為監視器畫面可知吳、曾、張、徐等人，持棍棒毆打父親頭部，經法醫鑑定頭部有表面血管鬱血情形，認父親就是遭棍棒打死，抬棺只是想表達父親無故死亡之傷痛，並向媒體陳述過程，希望司法能查明真相，且新聞登載內容僅真對吳姓房客，並無詆毀原告名譽之行為。

法管審酌，陳子明知父親是因自行飲用化學溶劑致死，事故發生宜尋求正當法律程序釐清事實，追究責任，並非抬棺、撒冥紙、並向大眾媒體陳述婦遭毆打致死等不實言論，經公開播送以達到毀損原告名譽之目的，其手段損害狀況非輕，兼橫兩造身分、地位等狀況，判原告須給付非財產上損害賠償10萬元，可上訴。

(中時 )