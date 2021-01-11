雲林縣虎尾警分局去年8月破獲國內首宗偽造3倍券案，查扣500元面額偽造3倍券成品近1000張與500元偽造半成品近800張，市值約250萬元，雲林地檢署日前偵結，依妨害國幣懲治條例將蘇姓主嫌等6人提起公訴，蘇嫌因是累犯，建請法院加重量刑。

雲林地檢署表示，蘇嫌與林嫌基於偽造有價證券犯意，由蘇嫌領取真正500元3倍券4張作為偽造樣本，再與林嫌自2020年7月15日起，利用偽造紙幣的機具及影印紙，操作電腦掃瞄3倍券圖樣後，列印在紙張上偽造數張面額為500元的3倍券。

蘇嫌於2020年7月23至25日間，在彰化縣員林市租屋處，陸續交付偽造500元3倍券給張嫌，張嫌於2020年7月27日起，持偽造500元3倍券前往雲林縣斗南鎮、虎尾鎮彩券行，購買共6500元的彩券及刮刮樂。

蘇嫌於2020年7月31日，再前往雲林縣虎尾鎮，交付張嫌偽造500元3倍券1張，張嫌於同年8月4日，持偽造500元3倍券1張，前往雲林縣虎尾鎮某便利商店購買咖啡15杯。

雲林地檢署指出，雲林地方法院認為蘇姓主嫌有逃亡與反覆實施之虞裁定收押；林嫌等4人分別以5萬至10萬元交保，張嫌則限制住居。

雲林地檢署強調本案偵破時，查扣所有偽造的3倍券成品、半成品，已有效防堵偽券流入市面，檢察長洪家原呼籲民眾務必相信政府防杜偽券流通的決心與努力，將持續強化查緝民生犯罪聯繫平台，以即時通報、專案偵辦方式積極查辦。

(中時 )