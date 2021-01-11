前進社區花生酥獲得畢嘉士基金會青睞，訂購百瓶商品作為年節禮盒，也讓婆媽動起來、加緊趕工。（林和生攝）

進入花生採收時節，屏東市前進社區婆媽利用機械採收之餘遺留田區的作物，撿拾後為長輩加菜，竟意外開發成為地方伴手禮，日前更獲畢嘉士基金會青睞，設計包裝作成年節禮盒，順勢帶動地方創生契機。

鄰近高屏大橋的前進里，未因交通便利帶來利多，反而成為人口外移主因，前進社區發展協會理事長侯佳宜表示，目前社區人口高齡化嚴重，且低收、邊緣戶與獨居長輩各有1、20戶，為讓他們晚年不會孤單，特地打造關懷據點，鼓勵大夥加入。

不久前鄰近田區採收花生，婆媽們一時興起，跑來撿拾遺留下的作物，藉由鹽炒為長輩加菜，意外獲得一致好評；後續又利用水麥芽、海藻糖等，開發更多新商品，首次至公園擺攤，3天狂銷100多瓶，更有民眾連續3天光顧，直呼好吃。

日前收到畢嘉士基金會捎來消息，要利用花生酥搭配馬拉威咖啡，設計成年節禮盒，一口氣下單100瓶，頓時整個社區媽媽都動起來，加緊趕工、準備出貨。侯佳宜說，賺的錢可望添購血壓計、加菜金，讓據點辦得更精彩，吸引長輩願意走出家門。

協助媒合的屏縣府農村再生專案推動辦公室主任江嘉萍直言，近年來積極輔導農村開發特色商品，也透過與其他單位媒合，盡可能拓展銷售通路，已經開始看到成果，對地方創生將有正向助益。

(中時 )