德國雪橇運動員費德瑞克（Francesco Friedrich）在世界盃以48秒13勇奪有舵雪橇金牌，這是他生涯在世界盃賽事第46勝，追平最多勝紀錄。
這場比賽僅4名選手參加，費德瑞克的成績是48秒13，加拿大選手克里普斯（Justin Kripps）以48秒70屈居銀牌，奧地利選手邁爾（Benjamin Maier）48秒89獲得銅牌。
費德瑞克的勝場數46，超越同胞藍格（Andre Lange）的45勝，成為世界盃最多勝男子雪橇選手，也追平退休女將克莉亞西絲（Sandra Kiriasis）的世界盃46勝紀錄。
過去3年，費德瑞克主宰著這項運動，從2018年平昌冬季奧運開始，他參加的47場國際賽，摘下36面金牌、6面銀牌及2面銅牌，而且成績沒有掉出過前五名，生涯拿過9面世錦賽金牌、2面冬季奧運金牌，過去41場世界盃賽事他贏了30場。
(中時 )
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