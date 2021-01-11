高雄樹德家商參加第24屆高雄市長盃全國美容美髮美甲美睫技藝競賽成績亮眼，總共奪得7金5銀6銅，並贏得團隊總冠軍。（樹德家商提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄樹德家商參加第24屆高雄市長盃全國美容美髮美甲美睫技藝競賽成績亮眼，總共奪得7金5銀6銅，並贏得團隊總冠軍，其中3位高一新生初次參賽就擊敗各路好手奪得冠軍，令大家眼睛為之一亮，全校師生都為他們喝采。

樹德家商美容科高一學生藍婉慈、張家甄和蔡怡柔，分別拿下「新娘髮型創意組」、「紙上新娘化妝華麗動態組」、「紙上新娘化妝華麗靜態組」等競賽項目冠軍，高一就能以新秀之姿在競賽舞台上發光發熱，擊敗經驗豐富的學長姐為校爭光，確實相當不容易。

藍婉慈表示，自己的母親也是從事美髮行業，從小耳濡目染之下，對美髮產生了深厚的興趣，除了在學校學習美容美髮的相關技巧之外，也會與媽媽探討美髮相關的概念，這次可以獲獎除了感謝學校的師長之外，也要感謝家人的支持，她期許自己透過各項美髮賽事，啟發自己更多美學的感官能力。

樹德家商校長陳茂霖表示，校方從國中端就開始發掘有志學習美容美髮的學生，進而提早培養他們的美學素養，從實作體驗課程中累積「帶得走」的能力，提升國三生升學就讀美容美髮職類的信心，讓學生們盡早步入正軌，並透過各項參賽「以賽養力」，培育更多的技藝人才與專業菁英，此次競賽高一新秀有亮眼表現，他們也相當開心。

(中時 )