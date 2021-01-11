陸媒《環球時報》昨日針對美國國務卿蓬佩奧近期宣布解除官員對台交往限制發出警告稱，如果蓬佩奧在任期最後10天突襲訪台，北京將有排山倒海式的反應，戰機將第一時間飛臨台灣上空。美國務院發言奧塔格斯(Morgan Ortagus)為此在網上連續發表數則推文表示，蓬佩奧即將訪問歐洲，做為任內最後一次外訪，她並澄清蓬佩奧「本周沒有訪問台灣的計畫」。

奧塔格斯在她的推特上說，「抱歉！《環球時報》你們又搞錯了。國務卿本周將出訪歐洲，做為他任內最後一次出訪。」「這周沒有訪問台灣的計畫，但是我們將繼續堅定不移地支持台灣作為一個成功的市場經濟體、充滿活力的民主社會以及為世界帶來美好事務的力量。」推文後，她還附上了《環時》社評的連結。

Sorry, @globaltimesnews, but you are wrong again! The Secretary’s upcoming trip to Europe will be his final overseas trip as Secretary. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) January 11, 2021

奧塔格斯不久後再發推文說，中國共產黨必須以負責任的態度行事，不要再相信自己宣傳的謊言，這種神經過度緊張的恐慌外交沒有效果，而且很危險。」

美國國務卿蓬佩奧宣佈解除美國官員與台灣官員交往的限制後，《環球時報》隨即發表社評表示，蓬佩奧在中美關係和台灣問題上又一次瘋狂挖坑和埋雷，如果美方膽敢讓蓬佩奧在任期結束前夕訪台上演，北京的反應將是排山倒海式的。屆時解放軍戰機將在第一時間飛臨台灣上空，以前所未有的方式宣示中國對台灣島的主權。如果台美方面膽敢做出過激反應，就很可能觸發戰爭，我們將給配合蓬佩奧表演最後瘋狂的台當局以根本性的懲罰。

社評還說，我們要正告台灣當局，如果他們跟著喪心病狂，美國現政府的最後幾天也有可能是台灣民進黨政權存在的最後幾天。

(中時新聞網)