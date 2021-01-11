33歲男星林道遠從歌唱選秀節目出道，近年來積極在戲劇圈發展，他2015年結婚後，和老婆靜香（張淨婷）育有一子一女，夫妻倆也時常在各大通告節目路面，日前他帶老婆和好友阿龐上節目，卻遭對方出賣，狂爆料他過去和前女友的甜蜜互動，讓老婆當場臉垮。

阿龐日前在節目《聽媽媽的話》爆料，林道遠在婚前曾和一名劇組工讀生交往，而且工讀生妹妹年輕貌美，身材也很好，「我一直想不到，她是中邪了嗎？怎麼會選林道遠？（劇組）裡面有姚元浩、有我，那麼多人...」，他透露林道遠當時認愛之後，時常在電視台宿舍視訊，走到哪就視訊到哪。

阿龐抱怨，林道遠的舉動讓室友們都很不自在，「他每天早上起床吃早餐的時候視訊，中午休息時間放飯視訊，晚上回到宿舍睡覺視訊」，幾乎24小時都掛在電腦前和女朋友甜言蜜語，甚至還會在洗澡時把電腦帶進浴室，誇張的行徑讓老婆靜香當場臉垮，直虧自己跟老公交往時也沒受到這種待遇。

林道遠在和女友熱戀期，連洗澡都要視訊。(圖/翻攝自聽媽媽的話YouTube)

對此，林道遠害羞坦承，因為當時在熱戀期，對方又在國外才會這樣，他也開玩笑表示，雖然現在和老婆住在一起，但他很願意在家和老婆視訊，更強調自己早就沒和前女友聯絡了，測謊結果也順利通過，靜香這才笑出來，驚險化解了這次危機。

(中時新聞網)