布袋戲有趣的不只是故事、口白，戲偶同樣是布袋戲的重要靈魂。擅長手工製作「精工木偶」的三昧堂創意木偶團隊，近日展出牡丹、紫藤、雪湖梅、空谷蘭、九華菊等花系列作品，以星雲大師牛年春聯墨寶「花開四季．耕耘心田」為題，戲偶中有佛、菩薩、神祇、護法等，以現代的創作形式表現人間佛教精神。

在「花開四季——三昧堂精工戲偶新春特展」中，將展出約百件精工戲偶，包含花系列、佛菩薩祝福、忠孝節義、過年節慶等系列，這次更以三昧堂的文財神、武財神為新春應景亮點。「文殊菩薩」與「普賢菩薩」兩尊戲偶也是這次展覽的全新作品，也讓四大菩薩戲偶終於齊聚。

三昧堂手工製作的梵天「精工木偶」。（三昧堂提供）

「三昧堂」由一群來自不同領域的好朋友組成，團長為嚴仁鴻，成員包括工廠作業員、大學助理教授、電視台導播、補習班主任、美髮師、醫院研究人員等，大多住在嘉義。因為同樣熱愛布袋戲，利用休假的時候一起創作布袋戲偶，到2020年共完成220多件作品。「精工布袋戲」做工精緻、成本極高，平時在博物館與美術館展覽，不過戲偶本身也可以演出。

有趣的是，三昧堂的布袋戲木偶不是由一個人獨立完成一尊戲偶，而是集體創作，從設計圖、服飾造型、兵器道具、角色命名等，讓成員各自發揮專長。近年三昧堂不少作品由佛教經典人物發想，例如地藏王就是由金喬覺發展而來，因此造型與傳統佛教的出家像不同。即日起於佛光緣美術館台北館展出。

三昧堂手工製作的普賢菩薩。（三昧堂提供）

【花開四季──三昧堂精工戲偶新春特展】

時間：即起至2021年3月21日

地點：佛光緣美術館台北館

台北市信義區松隆路327號10F-1

(中時 )