雖有大陸水泥市場第四季旺季效應，但因2020年價格不如前年同期，台泥（1101）、亞泥（1102）、信大水泥（1109）等國內水泥廠，在大陸市場營收貢獻度減少，2020年全年合併營收仍較前年呈些微衰退衰退。

台泥累計2020年合併營收1,143.65億元，年減6.86％；亞泥去年營收782.41億元，年衰退12.42％；信大水泥2020年營收75.74％，年減3.15％。

台泥指出，每年第四季一向是水泥產業傳統旺季，以台泥大陸市場的發貨量來看，在當地基建工程趕工、需求增加下，2020年的第四季，確實是當年的高峰。

不過，由於2019年第四季，大陸水泥價格衝高到歷史高峰，在基期過高，2020年第四季大陸水泥平均價格，雖經過三、四次的調漲，但，仍比2019年同期低。

亞泥中國在大陸華中地區的發貨量，都是當地前三名。亞泥指出，雖亞泥中國大陸市場，2020年第四季的發貨量在旺季需求增加下，是當年的高峰。不過，由於當年的前三季，市場受洪水及疫情影響下，導致全年的營收獲利仍處於衰退。

在大陸市場只有南京一個廠、產能約200萬噸的信大水泥，整體營收中，大陸市場占比已達62％，大陸市場水泥的銷售量也是國內的一倍以上。市場指出，由於2020年，南京地區水泥價格平均比2019年減少1成上下，在大陸市場貢獻度減少下，也讓信大2020年合併營收呈現小幅衰退。

(工商 )