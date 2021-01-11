啟發投顧分析師楊基政表示，台積電、聯發科、國巨、華碩等權值股持續輪動攻擊，台股11日再創歷史新高15,557點，終場收在當日最高點，成交值為3,261億元，櫃買指數同創189.39點新高，元月行情持續延燒。
類股方面，主流類股仍圍繞在電動車相關題材及轉機股，譬如車王電等，另外漲幅較大族群逢高則可分批獲利出場，現階段操作配合輪動即可，避免高追殺低。
個股方面，本周納入投資組合的倉佑，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，股價後市可望續攻。
(工商 )
啟發投顧分析師楊基政表示，台積電、聯發科、國巨、華碩等權值股持續輪動攻擊，台股11日再創歷史新高15,557點，終場收在當日最高點，成交值為3,261億元，櫃買指數同創189.39點新高，元月行情持續延燒。
類股方面，主流類股仍圍繞在電動車相關題材及轉機股，譬如車王電等，另外漲幅較大族群逢高則可分批獲利出場，現階段操作配合輪動即可，避免高追殺低。
個股方面，本周納入投資組合的倉佑，同時具備電動車及轉虧為盈雙題材，股價後市可望續攻。
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