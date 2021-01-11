網路生活平台數字科技（5287）公告12月營運表現，12月營收1.35億元，月增4％、年增11％雙成長，累計全年合併營收15.40億元，寫下歷史新高，年增率5％。

數字科技表示，憑藉高市佔，累積大數據資料庫精準行銷，並優化站台操作、擴增服務內容、編輯、影音開箱等，增加使用者的黏著度。加上2020年下半年受惠台灣疫情趨緩可控，經濟活動解封，數字科技旗下平台591、8891、8591、518熊班、結婚吧、Tasker出任務等平台貢獻營收，推升全年合併營收創歷史新高。

數字科技指出，台灣591房屋交易網，2020年推出「591實價登錄」服務，11月更上線交易紀錄揭露至門牌功能，有效提升會員黏著度，推升全年營收年增率11％。此外，8891汽車交易網，受惠車市活絡，平台新車、中古車資訊豐富，並擴增車市內容、編輯、影音開箱等服務，帶動線上刊登需求，推升全年營收成長5％。

而隨著數位服務的需求增加，數字科技持續養成新創平台，2020年上半年結婚吧受到疫情干擾，婚宴需求遞延，目前台灣婚宴場地、婚紗、攝影等需求持續成長，看好婚市商機可高達800億元，已於第三季啟動收費。

另外，Tasker出任務外包網，除商業服務類項目，也推出「Tasker宅任務-抵家服務」，2020全年營收成長近20％，持續發展多元服務類別，以期提高成長動能。至於主打學生打工的「小雞上工」則憑藉市場獨特性，目前已累積超過260萬下載人次，刊登中職缺超過2萬件，是全台最大的找打工平台，「518熊班」也針對人力需求服務改版升級。

數字科技表示，將持續提升市場資訊透明度，優化平台使用體驗，孵育新創平台，以輕資產方式運營，維持營運穩健。

(工商 )