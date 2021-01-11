台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556）雖然有部分訂單，受全球航運運力吃緊而出現遞延，11日公佈的 2020年12月合併營收4,249 萬元，仍創歷年同期次高記錄，2020年全年合併營收5.09億元，則是創下歷史新高。

旭然2020年12月營收約4249萬元，年增12.01％，累計2020年全年營收約5.08億元，微幅成長1.36％。

旭然發言人何宜瑾11日指出，受惠半導體暨電子等產業主要客戶，持續投入資本支出、擴建新廠計畫、及以過濾耗材汰換的需求暢旺，加上台商回台投資趨勢下，旗下自有品牌 Filtrafine工業過濾產品，因為應用領域廣泛，帶動旭然集團整體接單、銷售站穩高檔水準。

她說，2020年在半導體暨電子等產業營收方面，比2019年成長 32％，占整體營收比重達 40％，加上旭然同步持續優化兩岸生產基地產能效率，都是挹注旭然2020 年全年營收創下歷史新高的動能。

何宜瑾指出，為了擴大旭然集團整體良好營運動能，墊高自有品牌全球競爭優勢，已於2020年第四季規劃針對雲科一、二廠整改工程，目前雲科二廠除了已於去年第四季建置PP熔噴布生產，並有望2021年第一季完成整改工程，屆時，高階打摺濾芯將可展開24小時規模化量產，至於雲科一廠的整改計劃，預定今年下半年啟動。

她說，旭然越南新廠也可望在今年第一季完成設備試機作業，並進入試量產階 段，隨著集團重要計畫陸續於第一季起逐步展開效益，有望注入整體營運強勁成長動能。

由於電子產業紛紛在今年調升資本支出計畫，加上全球供應鏈重組推升台灣、東南亞地區擴建、基礎建設需求等趨勢不變，何宜瑾表示，展望2021年第一季，旭然保持審慎樂觀。

她說，旭然集團旗下防護口罩產品，目前已獲得紡織產業綜合研究所認證，佈建台灣地區經銷商，並已陸續小量出貨，積極爭取在2021年第一季取得衛服部醫療許可認證後，則可加入醫療級口罩產品銷售，且同時進行美國FDA認證申請，有助於擴增集團銷售產品項目，挹注集團未來營收。

(工商 )