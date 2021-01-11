人民幣和陸股今年以來雙雙走揚，PGIM Jennison境外基金台灣總代理保德信投信認為，中國經濟數據持續好轉，且人民幣升值趨勢不變，外資可望加快布局腳步，同時市場預估今年公募基金將為A股注入2兆人民幣活水，在資金面、基本面皆為正面下，A股可望持續呈現多頭格局。

PGIM Jennison境外基金台灣總代理保德信投信指出，2021年首週A股漲勢強勁，連續5個交易日成交量突破兆元大關，滬深300指數亦突破2015牛市高點，創13年以來新高。然而，僅有約27%個股上漲，反映個股表現明顯分化，其中上漲多以大型藍籌股為主，龍頭企業貴州茅台股價也突破兩千元價位，創歷史新高，顯示大型龍頭的抱團效應。

以滬深300指數來看，今年以來漲幅前10大分別為:豫園股份，中遠海控，萬泰生物，贛鋒鐘業，深南電路，三安光電，長城汽車，海康威視，比亞迪，藍思科技等。

富蘭克林證券投顧表示，隨經濟情勢趨於穩定，中國官方明年度政策重點將是擴張性政策逐步正常化，同時加速推動科技發展提升產業供應鏈自主可控能力以及刺激消費等結構性改革，尤其隨就業市場更為廣泛改善，預期中國民眾在2020年過度儲蓄所抑制的消費潛能有望於2021年獲得釋放，成為支撐中國經濟表現的主要動力來源，因而看好科技與消費相關產業的佈局機會。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，東北亞國家無疑處於全球新興市場領先地位，中國受到來自創新與數位轉型帶動的國內多元經濟所驅動，有更多的企業將受惠於中國內需消費動能與市場整合趨勢。隨著中國股債產品納入國際指數，外國投資人對於中國A股與債券的需求增加，中國也持續開放本地資本市場，至於台灣與南韓則是科技硬體結構性成長以及全球科技產品供應鏈多角化的受惠者。

(時報資訊)