全球市場研究機構TrendForce旗下半導體研究處表示，聯電(2303)日前力行廠區GIS設備異常跳電，波及該區域周邊工廠瞬間壓降，事故主因聯電力行廠區經歷約4小時跳電後，目前恢復正常營運中，預期此事件造成的影響甚微。

聯電力行廠區9日發生GIS設備異常跳電，波及該區域周邊工廠瞬間壓降，晶圓代工廠包括台積電(2330)、世界(5347)、力積電(6770)皆受影響。根據TrendForce調查，除聯電力行廠區有發生短暫跳電外，台積電、世界先進、力積電皆僅經歷短暫壓降，各廠不斷電系統迅速運作，雖然電力銜接有導致部分設備當機，但經調校已恢復生產。

TrendForce認為，此波受影響區域總產能共占全球八吋產能近兩成，十二吋產能約4%，雖然為半導體生產重鎮，但經評估，此事件僅造成周圍短暫降壓現象發生，經調整均已恢復生產，對於整體產能並未產生重大影響。針對聯電，跳電主要發生在8A(B)，該廠主要生產MOSFET等功率分離式元件產品；8C/D廠以生產DDI、PMIC為主，受到壓降影響極小，預估全年營收影響將低於1%，基本上可透過急單生產弭平損害。

針對驅動IC影響部分，TrendForce補充，聯電8C/D廠生產部分桌上型顯示器與筆記型電腦的驅動IC，對於實際供應的影響有限，但因為自2020年下半年開始，大尺寸驅動IC就持續處於供不應求的狀態，此次事件恐增加產業對於驅動IC供給問題心理面的恐慌，對於大尺寸驅動IC以及IT面板持續漲價都形成另一個支撐效應。

(時報資訊)