台中市府環保局稽查空汙源，提供市民良好環境品質。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府屋頂設太陽能板，發展綠能減少汙染。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台灣環保保護聯盟、看守台灣協會11日發表全國22縣市的「

永續環境施政」做成效評量，台中市府在能源轉型及氣候變遷組、公害防制及公共設施組、國土規畫及生態保育組、環境管理組、整體綜合評比全獲「A級」肯定，市府表示，市長盧秀燕與市府團隊努力，將持續努力朝「富市台中、新好生活」邁進。

台灣環保保護聯盟、看守台灣協會等聯盟團體，評比已邁入第五年，此次有3縣市達5A等級，包括整體綜合評比及四項指標，分別為台中、台北及新北。

市府持續推動環境改善工作，除要求大型固定污染源減煤減排外，推動專案稽查及科技執法，包括燃煤鍋爐轉型、建置雲端影像智慧辨識平台監控工廠排汙、加強跨縣市空汙治理等，以環保永續為目標。

環保局長陳宏益指出，該聯盟評比2019年各縣市表現，台中多項指標自2018年B級進步為A級，評比特別肯定台中推動再生能源，包括能源轉型及綠能發展，朝減少空汙、穩定供電、保護環境等目標持續努力，評比全A級是對台中莫大的鼓勵。

市長盧秀燕上任後，推行「藍天白雲行動計畫」啟動24項策略、對症下藥解決空汙，全力發展綠能永續宜居台中，讓台中市PM2.5平均排放濃度從2018年18.8微克、降至2019年17.7微克，2020年再降至15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，市府持續努力改善空汙，提供市民良好環境品質。

(中時 )