宏達電（2498）日前推出旗下HTC馬卡龍真無線藍牙耳機，以輕巧外型、清晰立體聲、配戴舒適性、高續航力及不到千元的親民價格搶市，11日再宣布推出亮彩新色「櫻花粉」，預計1月13日起於HTC網路商店開放預購，並於第一季季末出貨。

HTC馬卡龍真無線藍牙耳機搭載藍牙5.0晶片，具有低延遲及長距離覆蓋優勢，連接性穩定、並可與手機隨時隨地保持同步。單機使用時間可達6小時外，最大通話時間亦長達5小時，另配備400mAh大電力充電盒，可提供全天長效24小時待機續航力。

此外，單耳機重量雖僅有4.5公克，但重低音立體音效及清晰音質等表現皆無打折，同時也可透過單耳雙耳模式能無縫切換，依照個人需求將左右耳機獨立分別與不同裝置配對使用。

HTC馬卡龍真無線藍牙耳機目前共推出四色機款，包括櫻花粉、薄荷綠、香草白及可可黑，建議售價為新台幣999元。為歡慶新年特別規劃限時優惠，即日起至2月28日購買（含新色預購）任一款顏色的HTC馬卡龍真無線藍牙耳機可享899元限時優惠價再加送免運費優惠。

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