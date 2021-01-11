國內工業用蝶閥龍頭大廠捷流閥業2020年營運雖受新冠肺炎疫情、貨運費用上漲及新台幣兌美元匯率升值等因素干擾，2020年12月營收1.92億元，改寫歷年同期新高；2020年營收攀升逼近24億元，再度改寫史上新高。捷流目前訂單能見度長達半年以上，對2021年第一季營運審慎樂觀。

捷流11日公布，2020年12月合併營收達1.92億元，創歷年同期新高記錄，比2019年同期1.81億元成長5.85％。2020年全年合併營收達23.87億元，較2019年成長0.22％，連續第2年營收續創史上新高。

捷流表示，捷流近年努力擴大船舶、電子與能源產業全球接單，透過齊全閥門產品線、向上整合鑄造原料供應、閥門產品研發量產到全球銷售業務之垂直整合布局，以及擁有全球10個國家、超過97項品質及型式認證等門檻，隨著主要客戶持續投入資本支出計畫、產能擴增與升級下，尤其2020年全球產業面臨肺炎疫情干擾，而衍生相關供應鏈穩定性、物流運輸、匯率波動等考驗，2020年營收仍能繳出連續兩年歷史新高，凸顯捷流在全球閥門市場的高度競爭利基。

捷流指出，全球供應鏈重組、各國為刺激經濟推動基礎建設等趨勢下，捷流積極拓展接單動能，以取得良好市場商機。捷流觀察智慧製造或工業自動化需求，除既有閥門產品汰換需求，也增加自動化控制器加裝需求，有助於帶動單一客戶訂單金額的增加。

捷流表示，捷流主要客戶訂單需求高漲，有望挹注兩岸生產基地整體產能稼動率保持一定水準，同步深化各地區銷售表現，推升整體訂單能見度逾六個月，並持續投入高端多元產業工業閥門產品研發設計，積極取得國際認證執照，致力推動整體營運規模持續放大，以期創造未來營運更上層樓，對2021年第一季營運審慎樂觀。

(工商 )