所謂女生如水，「水」剛好在命理又代表「財」的意思，因此女生往往就等於是老公的財富。星座命理專家艾菲爾老師今（11）日就點名4生肖的男性，命中需要另一半的幫助，只要他越疼愛老婆，老婆的命就會更好，還能帶旺老公的運勢。

▍第四名丶生肖豬

豬男的個性比較溫和丶憨厚，屬於感性的人，總是憑著直覺在做事，不是很細心，也因此事業運一直沒有多大的起色。而未來豬男如果能娶到一個好老婆，在老婆的鼓勵之下，陪伴著彼此成長，那麽運勢將會大大逆轉。加上生肖豬也是五行屬於水，水等於財，兩水生財的力道加倍，錢財自然大漲，可以越來越有錢。

▍第三名丶生肖牛

牛男的個性敦厚踏實，但也因為不知變通的個性，年輕時容易在職場上吃虧。但婚後他可以從老婆身上截長補短，成家立業也會讓他更加成熟，再加上老婆的旺夫助力，形成所謂的夫妻感情好，其利斷金，促使牛男土生金，財運開始翻漲，整體運勢也會大大提升，扶搖直上。對於牛男來說，有老婆在一旁的幫忙和協助是再好不過。

▍第二名丶生肖猴

猴男很聰明，心思也是很細密，雖然事業上有一番大好的前景，但是命里缺水，少了那麽一點的包容力，個性上也比較浮躁，因此需要一個好老婆來協助自己的運勢。因此在婚後，猴男運勢都會越來越好，有了老婆（女生為水）補足自己命中的不足，許多以前遇到的困難都能迎刃而解，再加上老婆旺夫，財運自然是越來越好。

▍第一名丶生肖狗

狗男賺錢比較辛苦，要付出相當多的努力跟時間，加上生肖狗的五行屬戌土，是為乾土，需要老婆（女生為水）的緩和，才可幫助自己轉運。所以只要狗男和老婆同心協力，跟老婆的感情越好丶對老婆越是疼愛，那麽運勢也會跟著越來越好，一生福氣爆滿。不只是家庭或事業都可圓滿得意，老年之後也是享福的命。

(中時新聞網)