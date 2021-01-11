總獎金670萬美元的PGA美巡賽開幕戰哨兵冠軍賽，美國選手英格里許(Harris English)在最後第18洞推進博蒂，追平了單日狂抓9鳥的尼曼，並且在延長賽第18洞再次抓鳥，完成逆轉奪冠戲碼，拿下職業生涯第三座美巡賽冠軍，同時也結束了自2013年11月以來長達7年的冠軍荒。

現年22歲，來自於智利的尼曼，第四回合狀態絕佳，光是前9洞就抓了6鳥，而且沒有任何的柏忌，一舉從落後5桿的情況逆轉超前。後9洞仍保持穩定手感，再添3鳥入袋，單日繳出9鳥0柏忌、64桿的完美成績單，四回合低於標準25桿的267桿收尾。

前9洞1鳥1柏忌的英格里許，花光了前三回合打下的領先基礎，反而落後尼曼1桿，後9洞終於回神，尤其是11-15洞抓了4鳥，再次超前桿數。第16洞出現變化，尼曼順利抓鳥，英格里許則是苦吞柏忌，一來一回變成尼曼第二度躍居領先地位，幸好英格里許在第18洞成功射鳥，單日繳出6鳥2柏忌的69桿，與尼曼同樣是四回合低於標準25桿，總桿267桿。

英格里許與尼曼在延長賽重返第18洞，英格里許有稍早正規賽第18洞抓鳥基礎和靈感，打起來駕輕就熟，最終以再見博蒂氣走尼曼，笑納職業生涯第三座美巡賽冠軍，更結束了長達7年沒有冠軍的日子。

原本距離職業生涯總獎金4000萬美元僅一步之遙的衛冕者賈斯汀湯瑪斯，前16洞打出完美的7鳥0柏忌演出，讓他一度看到奪冠曙光，可惜第17洞失手嘗到柏忌苦果，即便第18洞抓鳥入袋也無濟於事，最終以1桿之差獨佔第三席位。

(中時 )