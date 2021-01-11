電動車大廠特斯拉日前公布2020年第4季交車數，達到18 萬輛大關，並以些微差距達到2020年度目標交車數50萬輛關卡，市場對特斯拉在電動車產業發展相當看好，特斯拉股價不斷創新高，該公司執行長馬斯克也超越亞馬遜創辦人貝佐斯，成為新一任全球首富，更在今年1月1日宣布大幅降低在大陸的特斯拉Model Y售價，威脅到大陸本土新能源車品牌競爭力。蔚來汽車創辦人李斌表示，認為特斯拉不是真的降價，而是價值只有這樣。

特斯拉中國官網1月1日宣布，Model Y長續航版起售價降至33.99萬人民幣，較先前48.8萬元售價大幅降價14.81萬人民幣。高性能版Model Y Performance的起售價，則是從53.5萬人民幣大幅降至36.99萬人民幣，降價幅度更是達16.51萬人民幣。此外，馬斯克曾發推文指出，特斯拉會推出一款只要4萬2千美元的Model Y標準續航力的後驅版，但由於電池續航力慘不忍睹，所以取消，沒想到近日又宣布將上架該車款，將成為最便宜的 Model Y 選項。

Model Y長續航版預計今年1月開始交車，Model Y Performance高性能版預計今年第3季開始交車。特斯拉中國官網宣布後降價消息後一度癱瘓，特斯拉訂車數更是傳出來到單日10萬輛技術，甚至有原本打算購買蔚來汽車的 EC6的民眾轉向特斯拉訂購，小鵬汽車預估也會面臨壓力。

綜合陸媒報導，李斌10日在蔚來媒體溝通會回應，稱特斯拉一直是按成本定價模式，只要生產成本降低就會降價，他強調，特斯拉在銷售1萬輛電動車的毛利率落在20%，至今也一直維持在這格區間，這代表特斯拉不是真的降價，而是本來就只有這樣的價值，要拿外界公司與特斯拉比較，不能只有價格上的描述。

李斌坦言，特斯拉是家優秀的公司，對於推廣電動車有卓越貢獻，也有很多地方值得學習，但是蔚來汽車有自己的路要走，不需要跟特斯拉一樣推出每個人都買得起的價格，蔚來汽車的定位是在與寶馬、奔馳、奧迪等主流高端市場。

(中時新聞網)