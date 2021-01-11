新竹市政府110年度總預算史上首度未在法定期限內通過，新竹市議會11日起召開臨時會再審，國民黨團總召吳青山表示，希望早日完成預算審查，不過也要盡到監督責任，目前傾向刪除8000萬元，府會仍在協調中；時代力量則主張，若無法達成共識，將提案逐條表決。

新竹市110年度預算253億在去年底的上個會期中因府會未能達成共識而被擱置，包括議會各黨團依監督職責，用延審的方式，透過更多充裕時間溝通凝聚共識，希望在再召開的臨時會中達成預算的審查。

市府主計處指出，總預算其中有高達127億預算被保留或未審議，包括99億撥補教育預算未審議、公園維護的城市行銷處預算全部被保留、6.1億文化局預算被保留、玻工館等運作也恐受到影響、動物園棲地改善工程2000萬也被保留。

市議會為早日完成預算審查，今天起到15日召開臨時會再審預算案。國民黨團總召吳青山表示，延審是基於府會和諧，不希望冒然用表決的方式造成對立，當然也不能配合市長統刪的方式，失去議員監督的職責，所以用延審的方式，透過更多充裕時間溝通凝聚共識，達成預算的審查。

目前府會已經多次協商，國民黨團版本傾向刪除8000萬，為了府會和諧，議長許修睿與各黨團及市長林智堅正作最後細項的協調，基本上國民黨團也不希望逐條審查。

市議員張祖琰表示，監督市府本來就是議員的職責，為市民看好錢是議員天職，審查預算時會為市民好好監督。

時代力量黨團則指出，去年定期會已針對總預算案數個項目表達因編列項目不明確、執行績效待檢討、未獲得方案充分資訊等原因，要求酌刪部分預算。

期望總預算案能盡快審議完畢，避免外界認為議會耽誤市政，但仍將堅持協商未果時，應以逐條表決方式處理預算爭議，以利總預算案能如期在臨時會上三讀通過。

(中時 )