自從新冠肺炎爆發以來，出入公共場所，除了戴口罩之外，量體溫、噴灑酒精也成為必做的流程，常聽到有人誤將酒精當成額溫槍，當下聽聞覺得有趣，但其實是非常危險的事情，大安區臥龍里里長去年唱歌，被服務生誤用酒精量額溫，導致角膜灼傷，甚至無法長時間閱讀。

30歲的臥龍里里長邱奕承，於去年4月15日凌晨與朋友到KTV唱歌，當時服務生誤將酒精當額溫槍，眼睛遭酒精噴了2、3下，邱奕承形容當下眼前一黑，感到劇痛還有灼熱感，且事發當下沒有人幫他沖水，服務人員手忙腳亂，隔一段時間才有人帶他沖水，之後趕緊送醫。

根據《鏡周刊》報導，邱奕承角膜化學性灼傷，導致患有糜爛性角膜炎，也就是角膜遭灼傷到凹凸不平。原本1.0視力下降到0.8，出門要戴護目鏡，且必須隨時點人工淚液。原本準備考律師執照的邱奕承，現在無法長時間看書，否則眼睛會乾澀刺痛、視力模糊。

更令邱奕承不滿的是，意外發生至今，KTV沒有一句正式道歉，談和解不僅態度高傲、事不關己，似乎認為「不然你來告」，且向邱的律師直言，這種案件大約賠1、20萬，「若不和解就照訴訟程序來」，讓邱奕承無法接受。

(中時新聞網)