桃園市議員王浩宇的罷免投票將在16日舉行，現在已經進入最後倒數，但卻傳出有人「出奧步」，罷免團體今(11)日貼文指出，有民眾發現在公共停車場的收費機和樓梯間被張貼「支持罷免王浩宇 就是中共同路人」、「賣身習近平」等廣告標語，內容根本就是傳統黑函重現，嚴重違反選罷法！

罷免團體在臉書中表示，該案件警方已經在第一時間介入調查，這種造謠抹黑、製造對立的行為，真的非常不可取，越接近投票日，一定會有更多奧步出現，呼籲勇敢的中壢市民「抓穩了」，不要隨意被動搖，讓票能夠確實投入票匭中！

罷免團體狠酸，表示王浩宇這種黑函手法實在太老套，並表示團隊已經掌握相關證據，呼籲王浩宇身為市議員，應該誠實面對地方的民意。

這起事件也引來網友討論，表示「王浩宇可以再87一點」、「這種邏輯也就只有這種智商的人相信」、「停車場有監視器吧，先把貼的人抓來問」、「越是這樣造謠抹黑，越要堅定信心與決心，非把這種不適任不分區議員罷免下台」、「令人捧腹大笑的伎倆」、「千古不變抹紅招，沒創意」。

(中時新聞網)