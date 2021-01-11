華航（2610）2020年12月份合併營收103.53億元，年減27.80％，因多國疫情升溫，客運收入6.14億元，月減9.66％，年減93.34％，貨運收入90.01億元，月增加3.32％，年增128.89％，逼近去年5月各國在緊急運送醫療用品時的91.36億元。

華航說明，12月正值傳統旺季航空貨運旺季，海運市場因為缺櫃嚴重，帶動海轉空貨源，配合雙十二及聖誕節與新年購物高峰，往歐美雙向需求強勁，推升運價再往上提升，加上半導體、汽車零組件、南美季節性水果出口量增等因素，推升市場運價維持高檔，致使12月貨運營收持續亮眼，僅次於5月歷史高峰。

華航多年來致力於冷鏈貨物運送，是國內唯一榮獲國際航空運輸協會醫藥品運輸認證（CEIV）的航空公司，公司除已做好準備隨時配合政府運送疫苗，也正與聯航接洽合作，協助他國轉運疫苗商機。

去年12月新加坡航空燃油平均價格為53.86美元／桶，較11月上漲8.21美元／桶，漲幅約17.98％；較去年同期跌幅約30.72％。

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