根據路透社統計，在世界各國爭相搶購疫苗，以及持續擴大或重啟封鎖措施以防堵變種病毒擴散之際，周一全球新冠狀病毒確診病例數已經突破9000萬大關。

最初在英國與南非發現的變種新冠狀病毒正在全球迅速傳播。根據路透社統計，在過去的幾個月中，新冠病毒感染率已經提高，全球約三分之一的總病例在過去48天內記錄。

歐洲在上周成為第一個累計病例突破2500萬例的地區，依然是全球疫情最嚴重的地區，其次是北美與拉丁美洲，累計病例分別為2240萬例與1630萬例。

在全球約193萬個染疫死亡病例中，歐洲亦佔了其中約31%。

英國是疫情最嚴重的歐洲國家，其確診數在上周五突破300萬例。

美國是全球疫情最嚴重的國家，上周三單日染疫死亡病例超過4000人，再創新高。根據路透社分析，美國的累計確診數已經超過2200萬人，過去7天每日平均新增確診數達24萬5,000例。

在亞洲方面，印度累計染疫死亡人數在上周二突破15萬人，成為全球第三個抵達這個悲慘里程碑的國家。印度已經批准兩款新冠19疫苗，並宣布從1月16日啟動接種疫苗行動，將優先為約3000萬名醫護人員與第一線防疫人員施打。

(時報資訊)