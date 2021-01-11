電源雙雄—台達電(2308)及光寶科(2301)公布去年12月合併營收，業績表現不同調，其中台達電去年12月合併營收為269.08億元，月增5.6%，光寶科去年12月合併營收134.39億元，月減3%。

受惠於NB、電動車、IA及被動元件等需求強勁，台達電109年12月合併營業收入為269.08億元，月增5.6%，年成長20.1%，累計2020年合併營業收入為2826.05億元，年成長5.4%。

由於遠距生活及電動車等需求延續，台達電今年第1季營運可望淡季不淡，業績可望優於去年同期。

光寶科技因核心事業終端市場需求穩定，去年12月全球合併營收為134.39億元，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業，月減3%、年減2%，2020年合併營收為1571.07億元。

就各部門來看，光電部門去年12月營收占整體之20%；受惠於 LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上LED車用照明產品出貨增加，帶動光電部門營收較去年同期成長逾10%。

資通訊產品部門營收占比達75%；其中雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家裝置、遊戲類產品等相關應用，以及鍵盤、滑鼠等輸入裝置出貨均較去年同期成持續成長。

(時報資訊)