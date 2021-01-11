新北市一名在銀行擔任業務的阿新（化名），與美同事人妻小宣（化名）發生婚外情，不斷傳「你可以接受5分鐘的男人嗎？」、「腿好長、流口水」、「好最近很火辣」等曖昧訊息小宣，2人還被小宣的丈夫目前在飯店熱吻，綠帽夫氣的一狀告上法院，獲判賠40萬元，阿新與小宣不服上訴，法官勘驗訊息對話紀錄後認定2人通姦，駁回上訴。

小宣的丈夫表示，他2018年間發現阿新不斷傳送曖昧訊息給小宣，內容包括「香水味還在」、「寶貝」、「明天妳請假我帶妳出去玩(附溫泉旅館網址)」、「腿很長，流口水」、「在地下室車上等妳先幫妳冷車」、「可以接受接受5分鐘的男人嗎？」，甚至詢問小宣「可以接受5分鐘的男人嗎？」。

小宣的丈夫還目睹小宣與阿新在公司教育訓練期間，於飯店走廊擁吻，氣得將2人拉開，毆打阿新，但2人事後仍繼續交往，氣得對2人提告求償，最終獲判賠40萬元，但小宣與阿新不服上訴。

小宣表示，阿新傳給她曖眛訊息，她都未回應拒絕，並未與阿新發生不倫戀，教育訓練期間因為酒醉不穩，阿新扶她時2人嘴唇不小心接觸到，沒有擁吻；阿新則辯稱，曖眛訊息僅是同事間開玩笑，飯店擁吻一事與小宣所言相同。

但二審法官審理小宣與阿新的對話紀錄發現，阿新傳訊小宣「我壓力大，想要有人陪，好嗎」、「妳最近很火」、「我已經20多年沒這種感覺」、「寶貝」、「腿好長，流口水」。小宣也回覆「我老公回家了，不能散步了」、「我那天跟我老公說，他竟然說他也要去、所以。不能去了啦」、「陪我去城內好了，哈哈」等等，認定2人確實發生姦情，因而駁回上訴。

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(中時新聞網)