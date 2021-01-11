受到新冠肺炎疫情影響，南市觀光工廠去年聯合行銷活動僅舉辦2場，且全集中在年底，今年在1、2月就各有一場，希望能吸引人潮。（莊曜聰攝）

台南市觀光工廠數量有24家，是全台最多，市府經發局也規畫主題行程吸引民眾前來，另外也會定期舉辦聯合行銷活動，以帶動觀光與商機，但去年受到新冠肺炎疫情影響，僅在下半年舉行2場，比往年少了一半以上，因此在今年年初，就率先舉辦嘉年華活動，17日將在佳里國王家族羽絨服飾觀光工廠登場，11日還請來知名藝人阿喜搶先體驗各家優質產品。

2021南市首場觀光工廠嘉年華「羽絨狂歡節、漫步生活」將於17日舉行，經發局特別邀請有「古靈精怪女王」稱號的阿喜代言，阿喜對出席業者推出的產品充滿興趣，包括會變色的羽絨衣、紓解痠痛的電療機等，不斷詢問功能、用途等，雙方互動相當熱烈。

17日的聯合行銷活動內容豐富，包括「漫．路跑活動」、「觀光工廠文創闖關市集」、「免費DIY體驗活動」、「限量龍鳳燒酒雞免費品嘗」、「靈魂創作樂團」等5大主題活動，還有12家觀光工廠好物展售，吃喝玩樂樣樣有。

南市府經發局副局長蕭富仁指出，在市府輔導下，南市觀光工廠數量全台第一，另外也著重品質提升，包括觀光工廠聯合行銷、參與國內外展覽等，共同努力打拚下，台南觀光工廠近2年來平均來客數已突破170萬人次，輔導廠商轉型成果豐碩，未來將持續輔導，讓業者內部優化與外部行銷並進，展現南市觀光工廠的多元面向及強勁實力。

(中時 )