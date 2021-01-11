即將卸任的美國國務卿蓬佩奧日前突然宣布美國駐聯合國大使將訪台，近日更進一步宣布解除所有「美台交往限制」。對此，名經紀人夏春湧直言，蓬佩奧是瘋子，民進黨政府是傻子，並指民進黨以為撿到槍，但實際上卻是撿到地雷，因為大陸早已劃下動武紅線，他更直批蓬佩奧是要讓台灣去死。

夏春湧今(11日)在臉書上表示，蓬佩奧是個瘋子，民進黨政府是個傻子，因為只有瘋子講的話，傻子才會相信！他指出，蓬佩奧的說法可能讓民進黨政府聽得很爽，感覺上又撿到槍，但事實上那是一顆地雷。

夏春湧認為，川普政府讓台灣步入了真正的險境，大陸方面曾經提到過在某些情况下會統一台灣，一是台灣發生內亂，二是外國勢力介入台灣事務，他更忍不住直言，「蓬佩奧擺明了讓台灣去死，民進黨政府卻沾沾自喜不知大禍臨頭」。

夏春湧還以台海飛彈危機為例指出，如果民進黨政府這一次搞不清楚狀況，他擔心來的就不只是兩顆飛彈，屆時共機可能就直接飛過台灣的領空，而到時候蓬佩奧已經下台，但卻把台灣推向戰爭的邊緣。夏春湧也對此十分不解，「美國目前幾乎已經半癱瘓，我們能期待一個快要癱瘓的國家來救我們嗎？」

夏春湧質疑，蔡英文政府就沒有一個有腦子的人嗎？這麼顯而易見的道理沒有一個人看得出來嗎？川普政府送給台灣一顆定時炸彈，而我們政府卻開心的在倒數計時，大陸人的民族情緒特別容易挑動，而台灣人的憂患意識又特別薄弱，如果一旦兩岸發生戰爭後果實在不敢想像。

夏春勇更諷刺蔡政府，「蔡英文政府可以吃豬肉，但是不能變豬腦」，並直言連豬都知道蓬佩奧的話不能信，但很不幸我們有一個傻子政府，而更不幸的是他們還交了一個瘋子朋友，「台灣的未來交給一個瘋子一個傻子，而我們卻只能當一個棋子！何其悲哀！」

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(中時新聞網)