針對行政院日前遭民眾踢爆「豬肉儀表板」資訊刊載不實，國民黨下午發聲明表示，截至7日已有近百噸美國豬肉、內臟等進入國內市場，儀表板卻持續掛零，遭民眾爆料後，食藥署今天上午才姍姍來遲更新。國民黨質疑，行政院長蘇貞昌才剛承諾「資訊公開不會隱匿」，然而儀表板上路不滿一周卻直接破功，推出一個會有嚴重時差的儀表板，除了凸顯蔡政府進口萊豬相關配套措施緩不濟急，更再次驗證了蔡政府就是以騙代變，更意圖使人民被動式接收不實資訊。

國民黨指出，蔡政府先前拒絕於源頭標示萊劑，使民眾無法區分美豬與萊豬，只能將進口豬肉一併視為可能含萊劑的豬肉，近期也直接反映在市價上，造成國產豬價格上漲亂象。日前蔡政府推出網路即可下載的台灣豬標章，更讓農委會的台灣豬把關機制形同虛設。

國民黨質疑，蔡政府推出的標章信賴度極低，儀表板資訊又與實際數字出現嚴重落差，消費者未來到底可以相信什麼？蔡政府一再強調把關食安必須全國一致才不會亂套，也因此阻攔地方政府透過地方自治權力進行萊劑零檢出等細部把關，但就連食藥署自己管理的儀表板都無法確實進行資訊同步，更讓人擔憂究竟政府所公布的哪些數字是真的？逐批查驗有無落實？

國民黨強調，民眾在意的是萊豬流向，為了避免民眾意外吃下萊劑，或在政府把關不實的恐懼中引發市價波動等亂象，國民黨再次呼籲政府應尊重地方自治權力，補足各項不足的把關措施，對於有多少萊豬流入市面等資訊更不可以出現任何隱匿行為。

(中時 )