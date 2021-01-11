頭屋國中籃球隊為社團性質，在穩定師資與教練的培訓下，成功擠進全國賽，取得乙級聯賽北區複賽資格。（何冠嫻攝）

頭屋國中培訓籃球隊，讓無籃球基礎的選手也能打出亮眼成績，4年前擠進全國賽，獲得國小端籃球隊教練及選手青睞。去年頭屋籃球隊2度進軍全國賽，拿下JHBL乙級聯賽北區複賽資格，將代表苗栗縣參賽全力以赴，為學校也為苗栗縣爭光。

頭屋國中學務主任吳倏銘表示，苗栗有許多國小培養優秀籃球好手，但國中升學擠不進籃球名校，頭屋國中有3年時間與足夠發展空間培養，去年在普仁基金會及在地企業贊助下，參加109學年度JHBL乙級縣市預賽，球隊展現精湛球技，再度進軍全國。

籃球隊員蔡孟荃來自大同國小籃球隊，他表示，當初來頭屋國中是因為發展空間大，教練也願意給機會與信任，國中一年級就能打到先發。國小時期對棒球最為興趣的籃球隊員潘聖凱則說，被NBA球員們的動作運球技巧深深吸引，國中放棄棒球選擇籃球，並想藉以豐富國中3年的學生回憶，沒想到能打進複賽資格，備感意外也感到光榮。

頭屋國中籃球隊以社團性質成立，除了有已具籃球基礎的選手們，還有在地對籃球有興趣、有資質的學生們組成，籃球教練林永生並以球隊訓練規格，帶領籃球隊進軍全國。

林永生說明，球隊19人，有無籃球基礎的學生各占一半比例，國小已有基礎的學生能協助並帶領沒有接觸過籃球的學生，發揮母雞帶小雞作用互相學習共同成長，展現加乘效果。

(中時 )