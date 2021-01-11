健康議題持續在全球延燒，隨著全民強身意識抬頭，抗菌關鍵字「銀離子」搜尋程度也在今年竄升，但關於「銀離子」你真正了解多少？銀離子除了防疫抗菌，在日本也有研發團隊積極研發，使用其「感光變色」特性，提供白髮困擾者健康修護新選擇。

關於「銀離子」的效用想必大家應該都不陌生，早前就已在醫材、口罩、淨水器的濾心等日常生活中被運用，醫護相關報告指出，「銀」自古以來已廣泛被應用在加速傷口癒合、治療傷口感染、淨化與保存飲料等。

善用銀離子的特性，日本團隊多年來深入研究如何安全且穩定萃取銀離子，研發出兼具護髮功用的補色乳，同時取得全球獨創專利：「銀離子感光著色技術」利用其感光變色的特性，讓日本品牌如《AURA雅鄔樂》運用於頭髮表層上色，像幫每一根頭髮穿外套一樣，透過日常照光，溫和漸進地改變髮色，大概3至５次的使用就可以觀察其變化，提供白髮族多一個健康的選項。

銀離子躍升熱搜「關鍵原因」擊退白髮。（圖／雅鄔樂提供）

關於銀離子的安全性，醫護管理相關報導也指出，一般常聽見的銀中毒，主要是透過食用中藥、藥草所致。若單純接觸銀器、戴銀飾等，並不會吸收銀成分。而成分「銀離子」屬惰性金屬不易吸收，活性銀離子還能與細菌體內酶蛋白上的硫氫基結合、使含硫氫基酵素失去活性，讓細菌清除。

前雙和醫院營養師、心安生命科學營養師張維浚在受訪中也提到，民眾較常見重金屬中毒多為鉛、汞中毒，在日常生活中的餐具與飾品都會使用銀作為材料，中毒的風險較低，除非是高濃度的暴露或大量食用。

談及一般人關心的白髮問題，染髮及補色貌似相像，原理可大不相同。以染髮來說，市售染髮劑多透過含藥化學染劑，屬滲透型著色方式，裡頭的雙氧水，阿摩尼亞等屬於含刺激性的成分，建議每次使用應間隔3-6個月對身體負擔較小。而若有頻繁染髮需求的民眾，也建議採取「補色」方式，拉長使用化學染劑的時間，較容易避免對身體造成不良影響與致癌風險。

銀離子躍升熱搜「關鍵原因」擊退白髮。（圖／雅鄔樂提供）

「銀離子」不僅是抗菌功臣外，也能給愛美的朋友一個健康白髮補色的選擇。最後也提醒大家，在選擇相關產品之前，需充分了解各類產品的功效和安全性，審慎評估商品模糊的行銷用語，確認其成分特性使用，擁抱美麗兼具健康的人生！想要了解更多，請點此(https://bit.ly/3nFOVmN)看更多銀離子。

(中時 )