勞動部勞動力發展署中彰投分署運用中高齡及高齡者就業的各項服務內容及措施，協助受疫情影響民眾順利轉職。

50多歲的鄭先生在機械工程界擁有30年工程師、精算師的資歷，受疫情影響於109年2月遭公司無預警裁員，因而向該分署南投就業中心求助。

該中心除安排他參加精密機械課程，加強他的專業技能，並積極為他媒合工作，就在他受訓的第6個月，參加分署舉辦的中部就業博覽會，當場面試找到月薪8萬元的機械工程師職務，成功回到職場。

中彰投分署林淑媛分署長表示，「中高齡者及高齡者就業促進法」已於109年12月4日施行，「中高齡者及高齡者就業促進法」的六大重點為禁止年齡歧視、協助在職者穩定就業、促進失業者就業、支持退休者再就業、推動銀髮人才服務及開發就業機會。

內容包含各項就業促進工具增加高齡者為補助對象、職業訓練開設高齡者專班、放寬雇主以定期契約僱用高齡者、世代合作獎勵及退休者繼續僱用補助等。

分署將積極運用相關措施鼓勵中高齡及高齡者重返或續留職場，更期許轄內企業提供中高齡及高齡者僱用機會。

鄭先生曾在傳統機械業擔任工程師、精算師，一直擁有優渥的收入，今年2月受疫情影響非自願離職，因為在台北求職不順，於是回到家鄉南投求職，面對轉業，因過去工作經驗與在地產業落差性大，其體力、技能較難符合新產業單位的要求，於是向南投就業中心求助。

就服人員安排他參與「精密機械」課程，學習精密量測、機械製造、金屬材料、行業數學、機械工作法、精密工具機實習、CNC電腦數值控制機械實務、CAD／CAM電腦輔助技術及模具製作實務，在南投就業中心的積極協助下，鄭先生已於去年8月重返職場，他感謝中彰投分署在他失業期間的幫助與陪伴。

中彰投分署積極透過各項補助計畫及職業訓練課程協助中高齡者及高齡者，去年度共協助近2萬4000名中高齡及高齡者就業，各項補助計畫如：僱用獎助津貼、職場學習及再適應計畫、缺工就業獎勵、跨域就業津貼等多項就促工具。

(中時 )