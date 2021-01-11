美東時間9日，美國國務卿蓬佩奧宣佈解除美國與台灣官員交往的自我限制。在今天（11日）的大陸外交部例行記者會上，發言人趙立堅強烈譴責美國，「奉勸蓬佩奧之流認清歷史潮流，停止操弄涉台議題，停止倒行逆施，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，否則必將遭到歷史嚴厲的懲罰。」

蓬佩奧為美台官員交往限制鬆綁。他說，過去對美國外交官、軍人和其他官員與台灣方面接觸的內部限制是「試圖安撫北京」，「現在不再這樣了」，行政機構部門應該認為此前的「接觸指南」是無效和作廢的。

趙立堅表示，中國大陸對美方上述舉動堅決反對，對此強烈譴責。他強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的基本事實，也是國際關係基本準則。

趙立堅指出，美國政府在台灣問題上是向陸方作出過嚴肅承諾的。1978年12月16日發表的《中美建交公報》明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。「美方應該言而有信，不得以任何藉口曲解和背離。」

趙立堅表示，美方所謂《與台灣關係法》嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。陸方從一開始就堅決反對在台灣問題上，美方應該遵守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是美方單方面搞的《與台灣關係法》。

趙立堅強調，中國大陸人民捍衛主權和領土完整的決心堅定不移，大陸絕不允許任何人、任何勢力阻擋中國統一進程，利用台灣問題干涉中國大陸內政。他表示，任何損害中國大陸核心利益的行徑，都將遭到陸方堅決回擊，也不可能得逞。

「台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎，也是雙方建立和發展外交關係的前提。」趙立堅說，大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何提升美台關係，加強與台軍事聯繫的言行。

趙立堅表示，大陸奉勸蓬佩奧之流認清歷史潮流，停止操弄涉台議題，停止倒行逆施，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠，否則必將遭到歷史嚴厲的懲罰。

(中時 )