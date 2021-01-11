網路家庭（8044）2020年12月在雙12、聖誕節、保暖家電、尾牙禮品等帶動下，單月營收達41.71億元，年成長13.7％，寫下歷年同期新高。累計2020年全營收為438.7億元，年成長12.8％，創歷史新高。展望第一季，網家指出，1月迎來年節禮盒、年終獎金採購及除舊布新等買氣，樂觀看待2021年消費動能。

2020年受到疫情影響，消費者的購物行為發生本質上的改變，從線下轉移到線上購買的人越來越多，業者預期，將把第四季的消費熱潮延續到農曆年前，有望挹注電商平台營收表現。

網家2020年前三季營業利益2.48億元，年增9.7％，稅後淨利2.07億元，較2019年同期成長80％，每股盈餘為1.91元，優於2019年同期1.10元。網家指出，受惠於消費行為改變，帶動站上採購動能強勁，也讓2020年行動端的新會員以及下載數量較去年同期大增五成。

近期迎接年末濃厚節慶採購氛圍，旗下PChome 24h購物攜手500大品牌，推出「聖誕限定專屬商品」，帶動禮品買氣續增。此外，近期寒流連續報導，也帶動電熱毯、電暖爐等保暖家電成為暢銷品。

為搶攻農曆春節商機，網家近期也開跑年菜預購系列活動，並因應政府「秋冬防疫專案」，企業福委轉往線上採購尾牙禮品增加，站上規劃「尾牙採購大禮包」組合，大組數的熱門商品，包括Switch主機、健身環、任天堂遊戲機、冷熱雙溫機、電視盒等享有專案優惠價格，受中大型企業福委青睞，帶動3C、電玩、家電商品銷量爆發性成長。

(工商 )