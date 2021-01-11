財政部關務署表示，依據關稅法施行細則第6條第1項第1款及第2款規定，進口肉品包括豬肉、牛肉等，當肉品抵達本國港口或本國機場後，必須依序完成農委會檢疫查驗、食藥署食品查驗及海關貨品查驗等三關程序，並完成繳稅，才會放行提領至國內。若進口肉品未完成三關程序及繳稅，海關將不會放行。

日前有民眾查詢衛福部食藥署「邊境查驗自動化管理系統」食品輸入情形，發現1月4日已有五批美國豬肉進口資料、總量約96噸，包括美國豬肉47.18噸，還有美國豬肝、豬腎、其他可食部位等49.01噸，但這些美豬肉品卻未顯示在行政院的「豬肉儀表板」。

關務署強調，進口肉品必須經三道關卡核准通過，才會在最後的「豬肉儀表板」上呈現，也是實際會進入市場的統計數字，關務署官員也強調，衛福部食藥署上的「邊境查驗自動化管理系統」數字為尚未完成三道關卡的豬肉數量，跟豬肉儀表板統計不一樣。

但部分民眾受中國時報採訪時表示，從近日統計來看，美豬進口項目中，內臟類占比超過一半，考慮到臟器類較容易殘留萊克多巴胺，未來將減少購買內臟類產品。

市場攤商受中國時報採訪時也指出，市場肉販已自主規範採用台灣豬肉並維持既有價格、維護豬肉市場秩序。

(工商 )