美股三大指數8日創收市新高，港股兩周累升1,491點後，11日曾再飆近300點，不過之後急吐，兩萬八得而復失。

恒生指數11日高開125點，報28,003點，之後曾升298點，高見28,176點，為2020年1月22日以來，近一年高位；其後升幅收窄，曾僅升47點，報27,925點。臨近中期復造好，恒指11日中午升244點。A股午後走樣急吐，拖累恒指曾倒跌83點，低見27,794點。恒指收市報27,908點，升30點，漲幅為0.11％。

香港信報報導，國企指數升103點，漲幅為0.95％，報11,059；科指升0.4％，報8,665點，盤中高見8,839之推出後新高。全日大市成交達2,541.47億港元。

個股方面，騰訊升3.1％，報591港元，成交居首達227.79億港元。成交第二大是中移動，收市升5.8％，報43.9港元，為全日表現最好藍籌。創科挫3.4％，藍籌中表現最差。

(工商 )